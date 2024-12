Janick Maceta no solo es recordada por su deslumbrante desempeño en certámenes de belleza como Miss Perú y Miss Universo, sino también por su capacidad de marcar tendencia en el mundo de la moda . Con una presencia cautivadora en redes sociales, donde comparte sus mejores looks y los momentos destacados de su agitada agenda, Janick se ha consolidado como un referente de estilo internacional. Su capacidad para fusionar piezas clásicas con elementos de vanguardia la convierte en una musa moderna para sus seguidores y para el mundo fashionista.

En su reciente visita a Madrid, Janick Maceta demostró por qué es un ícono de moda al lucir un outfit que mezcla elegancia y audacia. La ex Miss Perú eligió un body negro con cortes cut-out que acentuaban su figura, mientras que un cruce en el cuello se transformaba en un delicado pañuelo que cubría su cabeza, añadiendo un toque de sofisticación. Para completar el look, optó por un pantalón oversize de cuero brillante, un elemento que aportó textura y modernidad. Sin embargo, la estrella del atuendo fue su puffer jacket brillante de gran volumen, la prenda perfecta para enfrentar el frío madrileño con estilo. Este abrigo no solo elevó su look, sino que también reafirmó su apuesta por las tendencias más audaces de la temporada.