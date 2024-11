Tatiana Calmell, la representante de Perú en el certamen de Miss Universo, sigue impresionando y destacando con un look que resalta la alta moda y la revolución de nuevas prendas en tendencia que pocos se atreven a llevar. A medida que se aproxima la gran final, Calmell ha capturado la atención no solo por su belleza, sino también por su deslumbrante presencia.



En los días previos a la final, las concursantes participan en diferentes eventos según su agenda, mostrando su estilo y elegancia. En esta ocasión, Calmell deslumbró con un corsé dorado que esculpe su figura, destacándose como una de las tendencias más audaces que pocas artistas se atreven a usar. Esta prenda no solo es visualmente poderosa, sino que también requiere una gran seguridad para lucirla con estilo. Su look ha sido muy bien recibido por sus seguidores, quienes la apoyan y le envían buenos deseos para que continúe encantando como lo ha hecho hasta ahora.