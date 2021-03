La 'thong skirt' regresa a las listas de tendencias con una mirada más moderna

Un principio básico que todos sabemos de la moda es que es cíclica. Esto significa que cada cierto tiempo, las tendencias que vimos años atrás, volverán a manifestarse en las pasarelas o looks de street style actuales, y este es el caso de la corriente Y2K que estamos viendo por todas partes.

Temporadas atrás, diversos expertos de moda pronosticaron el regreso del estilo que vimos a finales de la década de los 90’s y a principios de los 2000’s a las listas de tendencias contemporáneas. Hoy, podemos confirmar la influencia de esta estética en los looks del momento ya que elementos que las ‘It Girls’ de ese entonces solían usar, como bolsos baguettes, crop tops, low rise jeans están volviendo a nuestros clósets. Esto también incluye el regreso de un polémico estilo que muchos nunca pesaron volver a ver.

Se trata del ‘exposed thong’, un look que consistía en lucir jeans o faldas low rise que dejaran las tiras de la tanga al descubierto. Si esto no era conseguido manualmente, también había prendas emulaban este efecto y que ahora vuelven a las listas de tendencias modernas, parte de la ola Y2K (year two thousand).

Kylie Jenner, Kim Kardashian y Hailey Baldwin apostaron por el ‘exposed thong’ look años atrás para ocasiones especiales. Pero sin duda, las celebridades que se han declarado amantes de este polémico estilo son Bella Hadid y Dua Lipa, quienes nos han demostrado cómo incorporar ‘la tenga descubierta’ de distintas maneras: ya sea en outfits casuales, playeros o más elegantes. Pero ellas no son las únicas que se suman a esta fiebre retro.

Jacquemus, Acne Studios y Versace son algunas de las firmas que han apostado por el look de la tanga descubierta, pero de una manera más práctica y sofisticada. Estas y otras marcas low cost han puesto a la venta sus propias versiones de ‘thong skirts’; estas generalmente tienen un estilo que hace referencia al icónico look con las tiras altas a los costados, pero ya incorporado a la prenda. Esto fusiona lo mejor de los dos mundos ya que conserva el carácter sensual y desafiante del estilo original, con una mirada más moderna y práctica (al estar unida con la prenda en sí) sofisticada que más personas se pueden animar a llevar.