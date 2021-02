Isabel Acevedo recrea 'Baywatch' a su estilo con impactante traje de baño rojo

Isabel Acevedo continúa disfrutando de una apacible escapada a lo que parece haberse convertido en el destino de elección de muchos personajes de la farándula loca: Miami, Florida. Y para estar al mismo tono de esta cálida ciudad, la empresaria se aseguró de llevar sus mejores estilismos para destacar de la multitud.

Lo cierto es que el viaje de la popular ‘Chabelita’ ha logrado llamar la atención de nuestro radar de moda. ¿El motivo? Isabel Acevedo está aprovechando las alabadas playas norteamericanas para hacer un despliegue de su vena fashionista y claro, eso incluye impresionantes trajes de baño que reflejen su pasión y conocimiento sobre las últimas tendencias de la industria. Uno de sus más recientes looks es una prueba de ello.

En Instagram, Isabel Acevedo compartió una postal de un photoshoot en Miami Beach con temática similar a la serie ‘Baywatch’. Para ambientarse más en el filme, la ex chica reality eligió un sensual traje de baño rojo como lo hizo Pamela Anderson en 1989. No obstante, a diferencia de la actriz la ‘Chabelita’ optó por un modelo más impactante y trendy, hecho que consiguió con el pronunciado escote en ‘V’, cinturón y claro, los elevados cortes laterales que alargaron sus piernas.

Sin duda, el traje de baño de Isabel Acevedo se robó el show gracias a su naturaleza reveladora y sensual que crearon este look de alto impacto. Esto se debe principalmente al corte elevado del swimsuit, un elemento que distintos portales y expertos de moda señalaron como una de las principales tendencias en cuanto a trajes de baño para la temporada de calor. Otro detalle trendy de su ropa de baño fue el cinturón, que ayuda a marcar y destacar su figura.

No obstante, Isabel Acevedo no es la única famosa peruana que le ha dado una oportunidad a este look. Recientemente, Magaly Medina también lució un traje de baño rojo con cortes laterales elevados, que demuestra la influencia de este estilo en los swimsuits del momento.

Los trajes de baño altos marcan tendencia

“Cada temporada, los trajes de baño parecen tener un corte cada vez más alto con siluetas inspiradas en los años ochenta. Para 2020, una vez que las piezas se cortan sorprendentemente por encima de la altura del ombligo para lograr un efecto extremo de alargamiento de las piernas”, comentaron desde el portal ‘Who What Wear’.

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.