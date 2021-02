Geraldine Bazán da cátedra de estilo con exuberante vestido de látex

Geraldine Bazán es una de las figuras mexicanas que sabe muy bien cómo potenciar su estilo con outfits que destaquen lo mejor de su esencia. Y es que la actriz de “Victoria” posee un amplio conocimiento sobre las últimas trends de la industria.

Anteriormente la ex pareja de Gabriel Soto nos demostró que no teme apostar por cambios de look extremos y que no le rehúye a los estilismos veraniegos más elevados que la posicionen como toda una trensetter en el rubro de moda.

En esta ocasión -y con motivo de la celebración de San Valentín- la presentadora de televisión irradió estilo con un atractivo atuendo que tuvo como protagonista al material favorito del clan de las Kardashian: el látex.

Y es que este material tiene dentro de sus principales atributos el acabado luminoso y de efecto ruidoso que consigue crear un mágico outfit que fusiona elegancia y sensualidad en una sola pieza. Para ello echó mano de un clásico de todos los tiempos en su versión más sofisticada. Nos referimos al vestido de látex.

Se trató de un ceñido diseño que con escote de corazón que nos recuerda el poder del látex para conseguir un look que no pase desapercibido en absoluto. La actriz mexicana tomó nota del buen estilo de Kim y se enfundó en un intrincado vestido en donde la textura brillante tuvo su nota más destacada. Una propuesta moderna y trendy que destaca por su deliberada estrechez, pero que rompe con lo convencional y monótono.

Sobre la tendencia del látex

El director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia lo llamó el nuevo cuero luego que las Kardashian hicieran su aparición en un desfile con outfits elaborados íntegramente con látex. Asimismo, Saint Laurent confirmó esta visión durante el desfile que protagonizaron para la temporada de otoño/invierno 2020-21.

“Anthony Vaccarello ponía sobre la pasarela la tendencia que podría sustituir al cuero de cara al próximo otoño, el látex. Este brillante y maleable tejido ha llegado así de la manera más sofisticada posible, demostrando que la elegancia no está reñida con él”, explicaron desde el portal de moda Harpers Bazaar sobre el uso del látex en la Semana de la Moda de París.