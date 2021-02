Maricarmen Marín exhibe su princesa interior con sofisticado vestido de gala

Maricarmen Marín ha hecho de sus outfits, la vitrina perfecta para exhibir la evolución de su estilo de moda. Es por eso, que la miembro del jurado del programa ‘Yo Soy’ se ha convertido en uno de los personajes más destacados de nuestro radar fashionista.

A lo largo de los meses, Maricarmen Marín nos ha demostrado la versatilidad de su estilo de moda a través de impresionantes atuendos de toda clase. No obstante, si hay una prenda que la cantante adora usar son los vestidos de gala, en especial los que le dan un look de princesa. Un claro ejemplo se puede ver en uno de los más recientes looks que compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Maricarmen Marín publicó una serie de fotografías de las noches de competencia en ‘Yo Soy’, donde se le ve luciendo un deslumbrante vestido de gala plateado. La pieza contó con un escote off shoulder, una amplia falda con movimiento y finalmente, un acabado con brillos que le dieron un resplandeciente y muy glamuroso.

El vestido de Maricarmen Marín fue un acierto de moda total ya que es perfecto para una gala. ¿El motivo? El corte, color y acabado brilloso trabajaron en armonía para darle a la cantante un look muy glamuroso y grandioso, que favoreció su tono de piel y su silueta. Sin duda, este fue un outfit digno de un miembro de jurado para una velada como las de ‘Yo Soy’.

Hablan los expertos

“Es un vestido de corte y estilo princesa, que ciñe la figura, resaltando la cintura y busto, con escote de hombros caídos, que además agrega el toque sexy de manera sutil. El color plata con sutiles brillos irradia una luz favorecedora a su colorimetría, opino que pudo haberle puesto el toque de contraste en los aretes con alguna piedra en color azul como un lapislázuli por ejemplo para realzar su tono de piel y cabello. En general muy buen look”, comentó Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y directora de Image & Style Training para Wapa.pe.