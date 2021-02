La mascarilla de café para piel sensible que te dará un look rejuvenecido

El café es un ingrediente muy popular en la industria de la belleza gracias a componentes como la cafeína y los antioxidantes, que resultan muy beneficiosos para el cuidado de la piel. Estos son especialmente utilizados en tratamientos como parches y mascarillas que estimulan la reducen la inflamación y promueven circulación sanguínea (gracias a los efectos de la cafeína en la piel), entre otros factores.

No obstante, a pesar de la fama que poseen las mascarillas de café, muchas veces estas no son aprovechadas por todos: especialmente los que tienen cutis sensible. Afortunadamente, a continuación te compartiremos una receta apta para pieles sensibles (gracias a sus componentes hidratantes como la miel y avena) que puedes hacer en casa para un tratamiento rejuvenecedor en tu rostro y así aprovechar todas las virtudes que el café tiene en tu piel.

Ingredientes:

¼ de taza de granos de café molido

½ taza de avena en hojuelas

¼ de taza de miel (de preferencia orgánica)

1 cápsula de vitamina E

Preparación

Incorpora todos los ingredientes y mézclalos muy bien hasta conseguir una pasta homogénea. Luego, con el rostro limpio y seco aplica la mascarilla cuidadosamente sobre todo tu rostro y cuello. Déjala reposar pero sin que llegue a secarse, para enjuagar con agua tibia. Finalmente, seca todo usando pequeños toques con un paño y si haces esto en la noche, aplica tu serum o crema hidratante preferida para acabar con el tratamiento.