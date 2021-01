Ivana Yturbe se arriesga y muestra el poder de los leggings de cuero en outfit de verano

Ivana Yturbe es una de las famosas del medio local que no teme experimentar con sus atuendos veraniegos. Y es que la modelo peruana, que en más de una ocasión nos ha demostrado sus conocimientos sobre moda, sabe que la esencia de toda fashionista está en probar distintas prendas para crear novedosos outfits.

Semanas atrás la ex integrante de “Esto es Guerra” captó la atención de nuestro radar gracias a un imponente swimmsuit two pieces de animal print que lució desde la cálida playa de Santa Catarina en Brasil. Y esta vez lo hizo con un ecléctico look que nos confirma la versatilidad de los leggings.

Y es que, si bien los leggings forman parte de la lista de básicos infaltables, desde el comienzo del confinamiento tuvieron un veloz despegue y -así como los joggers- se posicionaron rápidamente dentro de la moda comfy. No obstante, esta vez no nos enfocaremos en la tendencia athleisure sino en una corriente vanguardista que apuesta por combinaciones innovadoras que jueguen con las texturas y colores sin sacrificar comodidad.

Para este look Ivana Yturbe se enfundó en un extenso vestido camisero beige con cuello de camisa que combinó con unos leggings de cuero sintético. Un look que mezcla un estilo urbano, casual y fancy gracias al uso de un gorro de visera negra, unos pendientes dorados, unos zapatos de tacón blancas de Gucci y una correa de la misma marca.

La ex chica reality apostó por darle un giro al clásico outfit con vestido -que incluye truco de estilo al remangar las mangas hasta la altura del codo y añadirle un cinturón de hebilla dorada- al llevar los leggings de cuero. Una prenda capaz de elevar instantáneamente todo tipo de atuendo y en cualquier temporada del año. Un estilismo que pocas se han atrevido a llevar e Ivana Yturbe lo realizó mucha destreza.

La versatilidad de los leggings

“Hacer que tu par de leggins de entrenamiento diario funcionen más allá del gimnasio es sorprendentemente menos complicado de lo que crees; combínalos con botas hasta la rodilla o prendas más profesionales como un blazer. Termina utilizando accesorios como un cinturón dorado y una bolsa brillante”, comentaron en el portal The Zoe Report (TZR). “Los leggins también son la prenda perfecta para equilibrar tu look si vas a usar detalles llamativos como un cuello alto o zapatos de tacón”, añadieron en TZR.