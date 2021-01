¿Cada cuánto tiempo se debe renovar el maquillaje? Los expertos lo explican

Muchas de nosotras hemos estado usando nuestro tiempo en casa para hacer una limpieza profunda de armarios ¿Pero ya has revisado tu colección de maquillaje? Si no es así, es hora de una pequeña desintoxicación de belleza. Esto puede ser una tarea agridulce, pero disfrutarás de los resultados: una colección de cosméticos optimizada y más espacio en tu cajón favorito. Además, estarás perfectamente preparada para actualizar tu colección de make up.

A continuación, los expertos de Avon te brindan algunos consejos útiles sobre cuánto dura el maquillaje una vez abierto, dato determinante para juzgar qué productos se deben conservar o desechar.

Base y corrector

El periodo después de la apertura es de un año. ¿No recuerdas cuando abriste esa base de maquillaje que ha estado en tu cajón de maquillaje durante años? Lo más probable es que sea hora de reemplazarla

En forma líquida, duran alrededor de un año antes de comenzar a desarrollar bacterias. Su fórmula comienza a agrietarse y separarse, indicador clave de que es hora de dejarla ir. La base en polvo y el corrector sólido pueden tardar un poco más en acumular bacterias por lo que durarán un poco más. ¿Arrojaste esa vieja base? Agrega la base Ultra Mate Flawless de Avon de cobertura media / alta, que ofrece una apariencia sin imperfecciones y sin brillo durante todo el día.

Máscara de pestañas

Unos meses después de que se abre, el rímel comenzará a secarse. Al igual que otros maquillajes líquidos, puede acumular bacterias, lo que puede provocar una posible irritación e infección. El periodo después de la apertura es de 3 a 6 meses.

Si tiene ojos sensibles, se recomienda cambiarla cada tres meses. De lo contrario, puede durar hasta seis meses. ¿Se secó tu rímel favorito? Reemplázalo con la Máscara de pestañas 5 en 1 Lash Genius de Avon que ofrece 5 beneficios en 1, volumen, longitud, definición, curva las pestañas y da color negro intenso. Otra opción es la Avon Power Stay, máscara a prueba de agua, que ofrece pestañas 9 veces mas gruesas sin grumos. Contiene ingredientes como colágeno, proteínas y aminoácidos que darán el impacto deseado a tu mirada.

Delineador de ojos y sombras

Dado que el maquillaje sólido y en polvo tarda más en acumular bacterias, no tienes que preocuparte de que se seque, sin embargo, los tonos brillantes suelen cambiar de color con el tiempo. Cuando notes que tu sombra de ojos violeta o delineador de ojos verde se desvanecen, es hora de cambiarlos. ¿Tu delineador de ojos colorido perdió su vitalidad? Actualiza tu colección con el delineador de ojos Avon True Glimmerstick a prueba de agua, tiene una fórmula cremosa y un color intenso que te encantarán. El periodo después de la apertura es de un año.

Lápiz labial

Muchos lápices labiales no solo permanecen puestos todo el día, sino que también tienen un largo período después de abrirse. Puede mantener los lápices labiales abiertos hasta por 1 año y luego tirarlos, ya que pueden comenzar a desarrollar bacterias que pueden causar irritación de la piel. Una vez más, sus lápices labiales líquidos tendrán una vida útil más corta una vez abiertos (probablemente 1 año como máximo), ya que la fórmula líquida se agrietará y se secará. El periodo aproximado después de la apertura es de un año.