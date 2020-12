Comienza el año con un moderno enterizo plateado como Ivana Yturbe

Estamos a pocas horas de que culmine el 2020 y para cerrar el año nada mejor que un outfit que nos haga sentir cómodas, frescas y fabulosas. Para ello podemos tomar inspiración en famosas o celebs para armar nuestros looks desde casa.

En este caso hemos tomado como referencia a Ivana Yturbe, una de las modelos peruanas que siempre se mantiene pendiente de las fashion trends. La integrante de “Esto es guerra” captó nuestro radar de moda con una propuesta chic que compartió en Instagram para recibir el Año Nuevo.

Los enterizos vuelven con fuerza este verano

Ivana Yturbe no es la única de famosa del medio local que se ha rendido ante la versatilidad y belleza de los enterizos -también llamados rompers- para esta temporada. Ya anteriormente Isabel Acevedo y Gianella Neyra nos demostraron el poder de esta prendas -más aún si los combinamos con prints-.

Y esta vez la influencer y pareja de Beto Da Silva vuelve a presentar a los rompers como una excelente opción para un look menos casual. ¿La clave? Elegir una textura que le de un toque más elegante como el satinado, el glitter o con estampados.

Para este look Ivana Yturbe eligió un romper plateado de aspecto brillante de tiras con escote en V y detalle envolvente. Además, para darle un twist a su look le agregó un cinturón negro, un accesorio simple, pero que genera una gran diferencia -un elemento considerado como un must have para potenciar un sinfín de outfits-. Así que ya lo sabes wapa ¡experimenta con tus estilismos y brilla esta temporada!

¿Cómo combinar un romper en verano?

Para la temporada de verano, así como los jumpsuits o enterizos, los rompers también pueden usarse para destacar nuestra imagen. Solo encuentra la que mejor se adapte a tu estilo. Entre los que más sobresalen están los diseños de rayas horizontales, con encaje o con estampados floreados.

Los rompers generalmente se llevan con carteras pequeñas, sobre todo aquellas con tiras largas, los clutch son perfectos si tu look es un poco más formal. También puedes emplear un cinturón pues te ayudará a acentuar tu cintura y darle un ligero contraste a tu outfit.