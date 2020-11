Anímate por un look monocromático, Ariadna Fachin te enseña cómo hacerlo

La hija de Patty Wong ha demostrado que, al igual que su madre, tiene una gran afinidad por la moda que la inspira a crear impresionantes outfits.

Ariadna Fachin no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que, en numerosas ocasiones ha demostrado su conocimiento respecto a la importancia de los básicos, así como de las últimas tendencias de moda. Pero, más allá de eso, la hija de Patty Wong no teme experimentar con su estilo y probar looks de impacto. Un ejemplo de ello se puede ver en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

En Instagram, la hija de Patty Wong compartió una serie de postales del outfit que estrenó para una sesión de fotos. El atuendo consistió de un look monocromático, protagonizado por un blazer con un escote en ‘V’ y unos pantalones de sastre entallados. Para completar su look, Ariadna Fachin empleó una cadena y aretes dorados.

El outfit de Ariadna Fachi fue un éxito total ya que eligió prendas clásicas,-como es el caso de un traje de sastre-, la joven optó por un look monocromático total red. Este estilo logró darle una apariencia vanguardista y sofisticada que junto al rojo, la hicieron lucir sensual y poderosa. Sabemos que los atuendos monocromáticos pueden ser intimidantes, pero son una apuesta segura para conseguir un resultado imponente y muy fashionista.

Looks monocromáticos

Vestirse con un solo color de pies a cabeza puede ser aterrador, pero “es una de las formas más fáciles de realzar tu apariencia”, aseguran en el portal Who What Wear. Además, la ventaja de La alegría de optar por una combinación de colores monocromáticos es que funcionan prácticamente con cualquier color que elijas. Por lo tanto, “no hay razón para que no profundices en este estilo porque seguramente habrá ciertos colores que se ven maravillosos con tu tono de piel, ojos y cabello, que solo se realzarán si combinas varios del mismo color en un solo atuendo. Eso sí, asegúrate que el tono que elijas no choquen con el tono de tu piel o el color de tu cabello. Eso solo amplificaría la mala elección y podría lavar tu rostro si estás pálido o hacerte lucir muy pastoso si estás bronceado”, confesaron en el portal Stylishlyme.