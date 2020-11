El look total black que fascinó a Maju Mantilla y Ana Carina Copello

Desde que Coco Chanel reinventó el concepto del color negro en la moda, éste no ha perdido protagonismo en el street style ni en las pasarelas gracias a su gran versatilidad. Una forma estratégica de llevar este tono es gracias al total black, una opción bastante efectiva y segura con el que podemos combinar texturas, telas y tonalidades.

En Instagram Maju Mantilla y Ana Carina Copello compartieron su predilección por el estilo dark durante una sesión fotográfica y nos mostraron cómo prefieren combinar el look total black.

Por un lado, Maju Mantilla empleó un outfit minimalista con prendas de una misma textura y relieve. Para ello empleó una blusa larga de mangas acero y un pantalón de tiro alto con zapatos de tacón cuadrados.

De otro lado, Ana Carina Copello hizo lo propio empleando una combinación de prendas que también son perfectas para la temporada. En este caso empleó como base de su outfit una blusa negra junto con un blazer, unos biker shorts y unos botines.

Asimismo, le agregó un collar dorado para darle un toque de color a su look para lucir más stylish. Según confirmó el experto en moda, el diseñador Gerardo Cuya Casas, un accesorio puede marcar toda la diferencia en un look. Un tip que aplican muchas fashionistas y que la intérprete de “Amándote” no dejó pasar.

La estilista Alexandra Carl empleó un pantalón de cuero, botas de plataforma, collar dorado y pendientes de perlas en las calles de Londres. Desde el portal Vogue explican que las prescriptoras de moda optan por mezclar diferentes estéticas, incluso opuestas, en un mismo look.

Asimismo, añaden que una de las claves de la estética gótica que Miuccia Prada, considerada una de las intelectuales de la moda, propuso durante su colección de otoño-invierno en el 2019 fue divertirse con los estilismos total black. ¿La razón? Experimentar e incluir nuevos elementos para darle un giro a los clásicos looks asociados al negro.

“El color tiene múltiples declinaciones de estilo, en su asociación con unos u otros complementos, en la forma de esculpir la silueta e incluso en su interacción con colores vivos”, explicaron desde el portal Vogue.