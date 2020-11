¿Vestido denim y botas? El outfit de Marlene Favela para toda estación

Los vestidos de denim, así como el Little black dress, forma parte de los clásicos que nunca pasan de moda y se adaptan a cada temporada. Razón por la que Marlene Favela no podía dejarlo de lado dentro de sus estilismos más predilectos.

En Instagram la actriz mexicana compartió una postal en la que luce un look fresco y moderno combinando un vestido y unas botas altas. Un estilismo que no es ajeno a la época de verano y que toda podemos llevarlo con mucha actitud.

¿Cómo combinar vestidos denim?

En este look Marlene Favela nos muestra cómo llevar a otro nivel un outfit con una tela que, según la versión más conocida, tiene sus orígenes en Estados Unidos, pues fue el sastre Jacob Davis quien patentó el patrón de esta prenda.

El diseño que utilizó la recordada actriz de “Gata Salvaje” de mangas largas, bolsillos y cinturón a la cintura llevaba un detalle de estilo que hemos visto con frecuencia en blusas y vestidos pues son un comeback de la moda que reinó durante los años 80, según refiere el portal de moda Harpers Bazaar.

Nos referimos a las mangas abullonadas, que se caracterizan por ser vistosas y voluminosas, y que se consideran parte de un estilo romántico pues sus orígenes formaron parte del siglo XIX en pleno auge del Romanticismo.

De acuerdo al portal de moda Trendencias existen muchas fórmulas para combinar el vestido de denim, entre ellas, con zapatillas deportivas, botas militares o con un jean debajo para convertir la prenda en una sobrecamisa.

Y si queremos recrear un look más sofisticado explican que la recomendación de las it girls es utilizarlo en su versión midi y con botas altas -evitando dejar la pierna a la vista-. No obstante, podemos utilizarlo en una versión más rompedora usando las combat boots. La decisión es tuya wapa, no olvides que lo más importante que te sientas cómoda con tu estilo.