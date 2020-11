Blusa top off shoulders de satén para destacar como Maria Pia Copello

María Pía Copello es una de las famosas peruanas que constantemente muestra sus outfits favoritos para la temporada de primavera-verano a través de sus redes sociales.

Esta vez la ex animadora infantil lució un esplendoroso look que tuvo como protagonista a su top palo rosa de satén. Una prenda ligera, fresca y de textura suave que podemos usar para crear variados estilismos.

Tops para usar en verano

Los tops tienen sus orígenes como prenda de moda femenina en Estados Unidos en los años 50 cuando mujeres relacionadas con el estilo pin-up como Marilyn Monroe, Jane Birkin y Brigitte Bardot la emplearon con shorts de tiro alto. Después a finales de los años 60 y 70 volvieron a tomar popularidad con el movimiento hippie.

Con el tiempo esta prenda comenzó a ser tomada por grandes firmas de moda como Alexander Wang, Marchesa y Dolce & Gabbana. Y de esta forma también la variante de los crop tops, los cuales se diferencian del top pues su corte es superior a la zona del ombligo.

¿Cuál es el look que utilizó María Pía Copello?

Actualmente los tops han vuelto con fuerza y lo podemos comprobar al ver la oferta de diversas tiendas de ropa online. En este caso María Pía empleó un diseño off shoulders con mangas caídas de Mystic que cumple muy bien la función de una blusa.

Para complementar su look la ex conductora de “Esto es guerra” utilizó unos skinny jeans gris y unas sandalias altas de tiras nude. Los tops y blusas pequeñas van muy bien con prendas de tiro alto tal como lo demostró en un segundo look la intérprete de “Like”.

En su nuevo outfit la ex presentadora de televisión eligió un look total black compuesto por un short de bolsillos y un top de escote cuadrado y mangas largas y ligeramente abullonadas. Para concluir su estilismo volvió a usar unas sandalias, pero esta vez negras y con muchas más tiras. ¿Y a ti wapa cuál de sus dos outfits te gustó más?