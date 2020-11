El beauty look que comparten la princesa Leonor y Danna Paola

La princesa Leonor no suele diversificar mucho con su look de belleza, por ello cuando decide experimentar con un nuevo peinado o tinte para el cabello, este es observado por el mundo entero. Este es el caso de su más reciente cambio de look, el cual comparte con la artista mexicana Danna Paola.

Hace unos días, la hija del Rey Felipe y la Reina Letizia hizo una aparición pública junto a su hermana, la infanta Sofía, para la celebración con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Fue ahí donde estrenó su nuevo y ‘trendy’ look de belleza. Se trató de un tinte rubio claro ligero, pero con la intensidad suficiente para ser notado, colocado en los mechones alrededor de su rostro. Esta técnica, conocida como ‘face framing’ es el más popular entre influencers, celebridades y ahora incluso entre princesas.

Recientemente, hemos visto a Danna Paola debutar un nuevo cambio de look que los expertos en belleza también señalaron, se trataría de un tinte estilo ‘face framing’. También conocido como ‘hair contour’, esta técnica de teñido lleva este nombre ya que los colores claros están colocados estratégicamente cerca al rostro para enmarcarlo y sacar el máximo provecho a tus rasgos faciales.

Lo cierto es que el ‘face framing’ o ‘hair contour’ ha sido muy popular en el mundo de la belleza desde el año pasado y múltiples celebridades como Beyoncé o Dua Lipa se han animado a usarlo por sus grandes beneficios cosméticos. Y es que, al igual que el maquillaje, las mechas claras atraen luz a tu rostro, dándote una apariencia más iluminada y estructurada que te hace lucir fenomenal. Además, el contraste con el resto de tu cabello te da un look playero-chic sutil que nunca pasa de moda.