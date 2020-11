Complementa tu armario con un vestido negro al estilo de Brunella Horna

Brunella Horna es considerada una de las famosas más stylish de nuestra farándula. Y es que a ser dueña de su propia tienda de ropa, la empresaria siempre está al tanto de las últimas tendencias de moda, pero sobre todo, lo que más la estiliza.

La ex chica reality no es ajena a nuestro radar de moda, ya que en numerosas ocasiones nos ha demostrado su vena fashionista a través de maravillosos outfits. Esta vez, Brunella Horna nos volvió a dar una lección de estilo con una variación del clásico little black dress, que estilizó su figura y le dio un look moderno y juvenil.

En Instagram, Brunella Horna compartió un video en el que luce un mini vestido negro de corte ceñido de su firma de ropa. La pieza estuvo confeccionada de un material similar al algodón licrado que abrazó su figura y ayudó a darle una silueta más definida. Además, contó con mangas largas y un lazo con efecto recogido a la altura de la cintura, que le dio ese look moderno y sensual.

El vestido negro de Brunella Horna fue un éxito entre sus seguidores gracias a su simpleza y claro, el detalle que le dio ese toque sexy y sofisticado sin ser demasiado. Lo mejor de todo es que este outfit es súper versátil, nos queda bien a todas y combina con todo tipo de accesorios y calzado (zapatillas, tacones, sandalias). Por ello, cada una puede crear un look totalmente personalizado para distintas ocasiones, ¡que nos hagan lucir fenomenales!

Little Black Dress

Los vestidos negros son una de esas prendas que forman los pilares de la moda. ¿La razón? Desde su aparición en los años ‘20s grandes diseñadores como Coco Chanel se encargaron de convertirla en un básico pues se dieron cuenta de su gran potencial, y décadas más tarde, eso no ha cambiado. Si quieres saber más de ellos, te invitamos a leer esta nota.