Francisca Aronsson revive la moda colegial con outfit black and white

Francisca Aronsson sorprendió con un renovado look en el que revive la moda colegial. En Instagram la joven actriz derrochó estilo con una juvenil combinación en black and white.

“En algún momento de nuestra vida, todos hemos fingido ser otra persona: imitar gestos, maneras de hablar, voces, etc. Actuar no está́ muy lejos de esto, pues implica convertirse en otra persona que no eres tú, y conseguir que el público se lo crea”, escribió al lado de sus instantáneas en Instagram.

“Muchos personajes pueden tener rasgos parecidos a los de tu propia personalidad, pero habrá personajes que no comparte ningún rasgo de tu personalidad y ahí está el reto de la interpretación. Por eso, como todo en la vida es importante estudiar, formarse, investigar, escuchar y tal vez cambiar de aspecto si requiere el papel. Sobre este último, ya tengo mis extensiones de cabello para cambiar de imagen”, agregó en su publicación.

Para este look la protagonista de “Margarita” empleó una blusa blanca como pieza base de su outfit para complementarlo con una falda negra tableada con rayas blancas en los bordes, que se mimetizaron con sus medias altas, y unos tirantes negros que le dieron un giro total a su look.

Además, Francisca Aronsson redondeó su look con un peinado ideal para la imagen que buscaba proyectar: dos colas altas. Y para añadirle un toque transgresor empleó las combat boots negras, un calzado versátil que ha lucido en otras ocasiones.

Un estilismo que sin duda alguna trae a la memoria la moda colegial con faldas cortas tableadas y escocesas y que podemos recrear en cualquier ocasión. ¿Y tú wapa te animarías a recrear un look así?