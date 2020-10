Gucci causa revuelo con venta de medias rotas por cerca de 200 dólares

La firma italiana Gucci encendió la polémica en las redes sociales al lanzar a la venta unas medias negras de efecto usado valorizadas en 190 dólares.

Y es que a pesar del alto valor de una prenda en el que la gran particularidad radica en algunos agujeros y corridas que en otra situación serían motivos para desechar el producto, ésta se agotó rápidamente en la página web de la marca de prestigio.

Desde la firma explican que se trata de una creación muy especial diseñada por Alessandro Michele para Gucci. Sin embargo, algunos usuarios no coincidieron con esta visión y más bien aprovecharon la ocasión para tomar con ironía la venta de estas peculiares medias.

"Dios, tengo muchos de estos pares de medias. Diré que son de Gucci. Gracias por hacer que mi trasero parezca rico ahora. ¡Genial!", se leía en una respuesta a la publicación. "Me rompo las medias gratis, puedes llamarme Gucci”, bromeó una usuaria. “Cuántas medias de Gucci me he hecho saliendo de fiesta y yo sin saberlo”, añadió una joven en Twitter.

No obstante, ello no ha sido percance para que la marca consiga agotar su stock e incluso tener una lista de clientes en espera. Una estrategia de marketing que al generar polémica en redes más bien generó el efecto que al parecer buscaban: más exposición en medios de comunicación en distintos países. ¿Y tú wapa estarías dispuesta a pagar un alto valor por un artículo de Gucci?