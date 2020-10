Friends inspira nueva colección de maquillaje que no te puedes perder

Friends goza de una popularidad que a pesar del paso de los años, no parece desaparecer y más bien, cada día crece con más fuerza. Por ello, no es extraño ver toda la influencia que esta serie de televisión ha tenido en distintos rubros, y el mundo de la belleza no es la excepción.

Lo cierto es que el icónico grupo de amigos neoyorquinos ha inspirado distintas colecciones de cosméticos e incluso segmentos de moda. Sin embargo, esta vez en honor a los 26 años desde su estreno, una firma de maquillaje ha decidido crear una nueva colección basada en los personajes de Friends y en sus looks noventeros.

En Instagram, la firma de cosméticos Makeup Revolution anunció los elementos de su nueva colección con Friends. Esta cuenta con cuatro paletas de sombras para ojos, la principal trae 27 tonos cálidos y algunos brillantes, mientras que las siguientes tres están bautizadas con los nombres de las protagonistas: Rachel, Phoebe y Mónica. Cada una con presenta nueve colores que las actrices usaron durante la serie.

Además, la colección Friends X Makeup Revolution trae tres diferentes labiales (durazno, rosa intenso y lila suave) y seis glosses en tonos malva, transparente, vino, marrón, nude coral y ciruela. Pero eso no es todo, la línea también tiene otros accesorios como neceseres, scrunchies y un espejo con la forma de la puerta de Mónica. Si quedaste fascinada, te contamos que ya puedes adquirir tus productos en la web de la firma… y por si fuera poco y ahora acaban de anunciar la llegada de una segunda colección. ¡No te lo puedes perder!