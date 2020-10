Adele da lección de estilo mostrando cómo usar leggings en un look glam

Adele volvió a aparecer frente a las cámaras del mundo el último sábado gracias a su participación en la más reciente emisión del late night show de comedia norteamericano ‘Saturday Night Life’ (SNL).

La cantante británica dejo boquiabiertos a sus seguidores y a todo quien la vio no solo por su hermosa voz, sino también por sus impresionantes y glamurosos outfits. De todos los looks que Adele usó para presentar el programa, uno de los que más llamó la atención fue el atuendo total black que llevó.

El outfit de la intérprete de ‘Rolling in the Deep’ estuvo conformado por un top con peplum de la firma Brock Colletion que Adele combinó con unas modernas leggings. Su diseño, que dejó parte de su pierna al descubierto fue un acierto total ya que le dieron un look fresco, interesante y chic. Para completar su look, la cantante usó unos tacones negros que terminaron de estilizar sus piernas.

Para otro cambio de outfit, Adele también optó por un look total black donde volvió a usar las mismas leggings oscuras. De esta manera, la intérprete de ‘Hello’ nos anima a experimentar con diferentes estilos de leggings y nos muestra cómo combinarlas para crear atuendos glamurosos que estilicen nuestra figura, nos mantengan cómodas y nos hagan lucir fenomenal.