Ivana Yturbe y el outfit ideal para lucir estilizadas y sofisticadas

Ivana Yturbe tiene una afinidad por la moda que la incentiva a estar al tanto de las últimas tendencias del momento, y ver cómo puede incorporarlas dentro de su estilo personal.

La chica reality cuenta con un estilismo moderno que busca expresar su esencia juvenil y al mismo tiempo, realzar su lado más sensual. Para ello, Ivana Yturbe dispone de todo tipo de outfits para lograr su objetivo; si bien algunos de estos elementos pueden ser tendencias, la modelo sabe que no hay nada como las prendas clásicas. Un ejemplo de ello se ve en una de las más recientes publicaciones que compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Ivana Yturbe posteó una fotografía que según ella, sus fans le habían pedido: el enterizo de la colección que hizo para una conocida firma de moda. “Les cuento que es perfecto para cualquier ocasión y arma increíble”, comentó la chica reality al pie de la instantánea donde luce su outfit negro con brillos.

Si bien Ivana Yturbe no es ajena a los looks total black, con este nuevo outfit la modelo nos demuestra que los clásicos nunca fallan. Esto va desde el color negro de su atuendo, que la hace lucir sofisticada y sensual al mismo tiempo hasta el enterizo en sí. Esta prenda nunca pasa de moda, puede lucirse en diferentes temporadas y ocasiones, y nos da un look espectacular. Además, combina con todo y junto a los accesorios adecuados, te darán ese boost ¡que lucirá fenomenal!