Natalia Salas deslumbra con sofisticado vestido negro de terciopelo

Natalia Salas no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram con hermosos outfits para inmortalizar la linda etapa de embarazo que está viviendo por primera vez.

Si anteriormente había deslumbrado con un maxi vestido blanco que derrochaba elegancia y sofisticación, esta vez lo hizo con el color opuesto. ¿El resultado? Una postal donde sacó a relucir uno de sus mejores estilismos luciendo su baby bump.

“Mi amor por ti me hace volar. Me hace soñar. Me hace flotar. Me hace vivir. Cuento los días para tenerte en mis brazos, olerte, besarte, cuidarte e intentar hacerte un niño feliz. Te amo con cada célula de mi cuerpo, cuerpo que hoy compartimos. Gracias por escogerme como tu mamá Leandro”, escribió al lado de su fotografía en Instagram.

Y es que la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” desborda alegría y emoción cada vez que habla sobre su embarazo y esta vez no fue la excepción. Para este look utilizó un extenso vestido que llevaba una falda con bastante vuelo y tenía una abertura frontal que le dio un toque sensual y glamuroso.

Para acompañar este look la ex presentadora de televisión llevó su melena suelta con unas ligeras ondas que combinaron perfectamente con el estilismo moderno que estaba proyectando.

No cabe duda que pronto Natalia Salas nos volverá a sorprender con un radiante outfit para destacar e inmortalizar su barriguita de embarazo. ¿Y a ti wapa cuál de sus dos looks te gustó más?