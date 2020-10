Sarah Parker se adueña de las calles con elegante vestido de tejido

Sarah Jessica Parker es una de las celebs que inspiran a muchas mujeres por su marcado estilo y, por supuesto, afición por los zapatos. La recordada Carrie Bradshaw de “Sex on the city” no deja de sorprendernos con sus estilismos cada vez que realiza sus apariciones de forma pública.

Esta vez nos mostró que siempre existe una buena ocasión para llevar looks vibrantes con tonos que pocas se atreverían a llevar si prefieren outfits sobrios.

Luego que la actriz estadounidense abriera su tienda de zapatos en el corazón de New York no pierde ocasión para lucir sus propios diseños. Incluso en alguna ocasión los paparazzis la captaron atendiendo a los clientes dentro del local.

Para este look de media estación la actriz de 55 años utilizó un extenso y hermoso vestido morado de punto. Si observamos a detalle el modelo tenía un diseño cruzado, un cinturón integrado y una abertura en la pierna. Sin embargo, sin duda el detalle que se robó las miradas fueron sus zapatos de tacón fuscia.

Y es que como no recordar los destacados outfits y zapatos de tacón que Carrie Bradshaw llevaba durante la serie televisiva. Un modelo muy a su estilo que le dieron el giro preciso para irradiar glamour y elegancia en todo momento.

Finalmente, Sarah Jessica Parker no pasó por alto ningún detalle en su beauty look y empleó un maquillaje en el que destacó su clásica sombra ahumada negra y su cabellera con balayague que tenían suaves ondas. Asimismo, no podemos olvidar la pose y el garbo con que lució su outfit, detalle que nos hace recordar cuán importante resulta la actitud. ¿Y a ti wapa te gusta tanto este look como a nosotras?