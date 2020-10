Vania Bludau se suma a las tendencias con armonioso outfit lila pastel

Vania Bludau no pierde ocasión para lucir sus nuevos outfits en redes sociales. Y más aún con la llegada del verano, la ex chica reality nos muestra por qué los vestidos siguen siendo uno de sus estilismos favoritos.

La ex integrante de “Esto es guerra” se encuentra en México; no obstante, no es ajena a nuestro radar de moda y con este look confirma cuál es el color que se mantiene dentro de las últimas tendencias que rodean al mundo de la moda.

La joven eligió un armonioso outfit con un ceñido vestido lila pastel para sonreírle a la primavera. El diseño llevaba un escote cuadrado, tiras de spaghetti y una ligera pretina a la altura del muslo que le dieron un toque más sensual y atrevido a su look. Asimismo, para hacer el vestido un poco más largo llevaba una ligera caída con una tela de tul.

Si bien el diseño se ve sencillo y discreto el tono elegido es el ideal para irradiar estilo durante esta temporada. No hay pierde con los tonos pasteles sin importar la prenda que se elija. Otra famosa que no se resistió a este color fue Tefa Loza quien lo utilizó en un vestido y en un conjunto deportivo.

Ahora si queremos darle más impulso al outfit podemos añadirle algunos accesorios para personalizar el look. Cuando se utilizan prendas escotadas lo más recomendable es utilizar collares tipo gargantillas. Si te animas por utilizar pulseras también es mejor usar una o dos pulseras doradas pequeñas -en cambio si utilizas un outfit más holgado puedes llevar más pulseras y de colores-.