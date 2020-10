Michelle Soifer impacta con sofisticado outfit con pantalones culotte

Michelle Soifer últimamente ha comenzado a mostrar nuevos estilismos, mucho más sofisticados, a través de sus redes sociales.

En esta ocasión la integrante de “Esto es guerra” optó por lucir un pantalón palazzo crema que le dio un upgrade total a su look.

Michelle Soifer y su look sofisticado con culottes

Y es que, con la llegada de la primavera, hay algunas prendas que comenzaremos a ver con más frecuencia. Una de ellas son los pantalones tipo culotte, ideales para estilizar la figura y conseguir un estilazo.

En este caso la chica reality nos muestra cómo llevarlo de forma elegante para crear un look sofisticado sin necesidad de utilizar demasiadas prendas y mas bien con básicos que seguramente ya tenemos.

En este look Michelle utilizó un body negro alicrado con un palazzo crema con pliegues y de boca ancha, un estilo que ha vuelto a pisar fuerte y promete desplazar a los pitillos.

Además, para darle el puntillazo final a su estilismo empleó un calzado de tacón negro, que si bien no se puede apreciar muy bien por el largo de su pantalón tiene un toque muy estiloso. Y, por supuesto, los accesorios no podían faltar en este look por lo que eligió una correa para crear contraste entre su body y su pantalón. ¡Un súper estilo que hace lucir a Michelle Soifer totalmente renovada!

Michelle Soifer y su look más glam

Michelle Soifer lució junto a su hermana un bello vestido con un escote halter acompañado de un diseño geométrico con líneas plateadas y doradas. Asimismo, tenía una abertura en la parte frontal que destacaba el largo de sus piernas y unos ligeros flecos asimétricos que le dieron más movimiento a su outfit. Para redondear su look utilizó unos accesorios dorados que complementaron su estilo.