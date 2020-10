Johanna San Miguel apuesta por lo natural con un look 'no makeup'

Johanna San Miguel tiene claro que, si bien el maquillaje es una gran herramienta para potenciar nuestra belleza, también es importante apostar por la naturalidad y realzarlo a través de las redes sociales.

En Instagram el jurado de “Yo soy: grandes batallas” robó suspiros al compartir un look en el que se luce sin una gota de ‘make up’.

La recordada “Queca” de Pataclaun nos tiene acostumbrados a verla lucir outfits de gala con peinados elaborados y maquillaje durante cada emisión del programa de canto que se emite en Latina; no obstante, Johanna San Miguel tampoco teme enseñar su versión más natural.

Si analizamos sus outfits, la actriz no pasa por alto ningún detalle en sus looks de gala con labiales coloridos y prendas que llevan mucho estilo. Pero, cuando se trata de estar en casa opta por llevar estilismos más relajados.

Y es que como sabemos es muy importante realizar una correcta rutina para limpiar todo el maquillaje que utilizamos pues de lo contrario conseguiremos que nuestro rostro se vea apagado y sin brillo.

Recordemos que cada mujer es hermosa con o sin maquillaje; sin embargo, la clave para mantener esa belleza es llevar un adecuado cuidado de la piel, empezando por una adecuada rutina de limpieza facial diaria y la aplicación de mascarillas y productos que hidraten y revitalicen nuestra piel.

No olvides wapa que, si bien usar make up nos puede ayudar muchísimo a tapar algunas imperfecciones y emparejar el tono de la piel, no debemos descuidar nuestra rutina beauty ni mucho menos dejar de lucir nuestro rostro al natural.