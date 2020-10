Jennifer Lopez conquista con un look osado que no tiene límite de edad

Jennifer López es una referente de moda y estilo a nivel mundial por lo que cada outfit que utiliza no pasa desapercibido a través de sus redes sociales. Esta vez la “Diva del Bronx” nos demuestra una vez más que puede crear looks sensuales y sofisticados al mismo tiempo.

En Instagram la cantante estadounidense mostró un look osado en el que el principal protagonista fue una sola prenda: una gabardina beige.

Para complementar este outfit utilizó unos zapatos altos fuscia con tiras y una cadena metálica que le dio un toque vanguardista a su look. Asimismo, no dejó de lado la manicure que con un tono lila que combinó muy bien con su calzado.

En otra postal la intérprete de “Let’s get loud” mantuvo el mismo estilismo, pero cambió el color de la pieza principal y lució un look monocromático. En ambos looks llevó su melena con un peinado de estilo messy que le agregó un toque más sexy.

En cuanto al calzado esta vez optó por llevar unos zapatos de cuña del mismo tono que la extensa gabardina con la que ya está marcando tendencia luego de haberla empleado.

Y es que Jennifer López nos sigue demostrando por qué se mantiene como una de las mejores vestidas en todo el mundo. No solo por las combinaciones que usa, donde no teme arriesgar, sino por la pose y la actitud con la que lleva sus outfits. Así podemos ver que la edad en ella no es impedimento ni excusa para lucir como más le guste, sino un aliciente que refleja su amplio expertise fashionista acumulado con el paso de los años.