Tula Rodríguez da clases de estilo con una casaca de jean

Tula Rodríguez nos ha demostrado en numerosas ocasiones, que la moda es una pasión que tiene en cuenta todos los días y lo manifiesta a través de sus outfits y looks en tendencia.

Como buena amante de la moda, Tula Rodríguez está al tanto de las últimas obsesiones de las fashionistas alrededor del mundo. Además, cuenta con una guía de cuáles son las prendas indispensables al margen de las tendencias del momento. Un ejemplo de ello se ve en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales.

“…Yo también he sacado mi ropa ya más fresca y es que algunos días hace calor y luego frío. No hay que desabrigarnos tampoco”, escribió la conductora de televisión en su perfil de Instagram junto a la foto donde se le ve posando con un outfit conformado por un vestido y una casaca de jean: prenda clave en su look.

En el pasado ya hemos hablado de las casacas de jean pero nunca nos cansaremos de seguir repitiendo su importancia. Esta es una prenda indispensable en nuestros clósets ya que además de ser atemporal y apta para todos los estilos, te permite crear outfits geniales ¡y puedes usarla en cualquier temporada!