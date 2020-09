Ariadna Fachín recuerda su cumpleaños con sublime vestido de gala

Patty Wong no es ajena a nuestro radar de moda, y es que en el pasado la empresaria nos ha sorprendido con sus outfits y prendas en tendencia.

No obstante, Patty Wong no es la única dentro de su familia que ha captado nuestra atención pues su hija, Ariadna Fachín parece haber heredado el gusto por la moda de su madre y lo demuestra a través de sus looks.

Recientemente, Ariadna Fachín llamó la atención de nuestro ojo fashionista gracias al post que compartió, donde luce un deslumbrante vestido de gala en tonos morados que eligió para su fiesta de cumpleaños. Su outfit, si bien era de estilo glam, mantuvo una esencia juvenil que resultó ideal para ella.

El vestido de Ariadna Fachín contó con un corpiño en ‘V’ y por la espalda, unas tiras delgadas de encaje morado idénticas a las de su cinturón, que ayudaron a unir ambas partes. La falda fue el elemento que se robó el show: esta presentó un corte lateral bastante alto (pero que Ariadna se encargó de cubrir con una pantaloneta) que le dio ese sello moderno y glam a su look.

Para un toque más fresco, dulce y juvenil, Ariadna Fachín llevó su cabello suelto con pequeñas onditas de medios a puntas. De esta manera, la hija de Patty Wong consiguió un sublime look que la hizo brillar en esta especial noche.