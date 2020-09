El mundo de la moda se enluta con la muerte de diseñadora Elsa Serrano

La reconocida diseñadora de moda argentina Elsa Serrano falleció a los 73 años durante un incendio en su departamento ubicado en el barrio de Retiro, según confirmaron los familiares de la modista.

Diversos medios argentinos confirmaron que el cuerpo encontrado en la calle Maipú se trataba de la diseñadora. De acuerdo al diario La Nación, el entorno familiar y los peritos señalaron que falleció por “asfixia e inhalación de humo”.

Asimismo, los bomberos de Policía de la Ciudad indicaron que el origen del siniestro podría tener sus orígenes en una falla eléctrica encontrada en un transformador de una lámpara cercana a una ventana.

Esta noticia conmocionó a personajes como Benito Fernández, Laurencio Adot, Andrea Politti, Esmeralda Mitre, Lucía Galán, Zulemita Menem y José María Muscari en redes sociales por lo que no dudaron en enviar mensajes honrando la memoria de la fallecida modista.

ElsaSerrano es recordada por su amplia trayectoria en la industria gracias a sus concurridos desfiles y diseños innovadores. Asimismo, es considerada por muchos como un gran referente de la moda argentina pues destacaba también el valor de sus trabajadores tal como se puede develar en este extracto de una entrevista realizada a Infobae.

“Decidí no fabricar más. Lo que ven acá es lo último que tengo para vender y recibo a las clientas con turno cuando me llaman para algo puntual. Pero le di de baja la empresa, me hice monotributista, porque si algo tuve en mi vida es que hice todo legal siempre. Cuando teníamos la maison yo defendía mucho a los trabajadores, a las modistas que venían en horas extras, a la gente de la oficina. Siempre le decía a mi ex marido: ‘Hay que aumentarles’. Y él me respondía: ‘Vos sos Evita’”, comentó entre risas a Infobae en 2018.