Susan Ochoa sorprende con un atrevido look para destacar la piel canela

Susan Ochoa no se detiene y continúa impulsando su carrera musical a través de conciertos en vivo que brinda de forma online a través de diversas plataformas digitales. La cantante derrocha talento cada vez que utiliza su prodigiosa voz, pero, además, brilla con cada outfit que utiliza.

Y es que como toda artista conoce muy bien la importancia de no descuidar los detalles en sus looks de gala. Es por ello que no falla al elegir los vestidos que llevará en cada ocasión. Esta vez sorprendió con un osado estilo que además ayuda a resaltar la piel canela.

En Instagram la intérprete de “Ya no más” mantiene a sus más de 200 000 seguidores al día con sus últimas actividades y presentaciones online. En su perfil podemos encontrar variados looks que revelan sus estilismos preferidos, pero hubo uno que llamó particularmente la atención por su brillante pedrería.

La ganadora de las categorías de «Mejor intérprete» y «Mejor canción» en la edición 2019 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar impactó con un elegante mini vestido color hueso que nos muestra el poder de las prendas brillantes para destacar la piel trigueña.

Asimismo, podemos notar que la cantante peruana ha vuelto a darle un retoque a su cabello, pues si bien ha mantenido su melena corta, ha optado por hacerlo más pequeño para lucir un corte pixie.

De esta forma Susan Ochoa se ganó los elogios de sus seguidores con un look brillante en el que combina pedrería, accesorios plateados y el corte en tendencia para dar en el clavo con este outfit de fiesta.