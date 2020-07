Juliana Oxenford conmueve al revivir una tendencia de moda que llevó años atrás

Juliana Oxenford acaba de conmover a todos sus seguidores al compartir una sentimental publicación en la que trajo a la luz fotografías de un tiempo donde el periodismo le dio la oportunidad de visitar nuevos lugares en búsqueda de historias para contar.

“…Ya alguna vez compartí con ustedes fotos de algunos de mis reportajes por el Perú, pero justo hoy encontré estas otras imágenes de algunos de los lugares del mundo a donde llegué con un micrófono en la mano y donde- por suerte- siempre quedaba un poco de tiempo para conocer y disfrutar”, escribió la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

Sin embargo, de todas las fotos que la periodista compartió, la que nos sorprendió muchísimo (desde la perspectiva de moda) es donde se le ve luciendo un outfit vintage. Se trató de un conjunto conformado por lo que parece ser un vestido oscuro de manga larga, acompañado con pantis, medias a la rodilla y botas altas con correas a lo largo.

De accesorios, Juliana Oxenford usó un sobrero tipo boina gruesa para protegerse del frío y completar su outfit de invierno. Este look en realidad estuvo muy de moda a mediados de los 2000’s, por lo que no nos sorprende que la periodista se haya inspirado en este look y lo incorporó a su estilo personal.

No cabe duda que este juvenil outfit es muy diferente a los conjuntos que Juliana Oxenford usa en la actualidad (por distintos motivos), sin embargo, no deja de conmovernos y causarnos nostalgia sobre esta época que marcó su vida y ayudó a forjar la profesional de hoy.