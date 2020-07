Estas son las tendencias de maquillaje que veremos en la Semana de la Moda de Colombia

La directora de maquillaje para Colombiamoda, Paula Restrepo, develó las tendencias de 'make up' que serán vistas en la Semana de la Moda de Colombia que se realizará entre el 27 de julio y 2 de agosto de forma digital a través de su página web.

La experta beauty explicó que han desarrollado cuatro tendencias de maquillaje que buscan promover el concepto “la belleza es libre”. Entre ellas se encuentra la tendencia de belleza mística, la tendencia de color a media noche, la tendencia de viaje al pasado y la tendencia de full color.

La primera, la belleza mística, hace referencia a la mujer que brilla con luz propia y apunta a usar colores pasteles, iluminadores. “Se destaca una piel sana con mucho brillo y buen aspecto”, explicó.

La segunda se refiere a los looks de noche y aquellos que podemos emplear para destacar en una ocasión especial. En ella priman los colores más oscuros y se busca probar looks arriesgados con smoky eyes y colores no muy definidos.

La tercera tiene que ver con una tendencia de viaje al pasado y crea el look para una mujer sofisticada, elegante. Se busca destacar los ojos y labios con tonos como el cereza y vino.

Finalmente explicó la última tendencia la cual apela a la creatividad y la variedad de colores. Esta tendencia llamada full color se utiliza mayormente para crear maquillajes de corte editorial, es decir, para portadas de revista con modelos profesionales.

Para esta última opción podemos arriesgar, probar y jugar con diversos tonos y texturas mate y crema. Se puede combinar unos labios llamativos con unos ojos con un maquillaje de tipo arcoíris. Este estilo mucho más excéntrico busca perderle el miedo al color y a los looks asimétricos.

Puedes seguir el detalle de todos los eventos, talleres y la programación que tendrán durante la próxima semana través de su página web Colombiamoda.