Camila Diez Canseco muestra su look más 'glam' con un ajustado vestido al mismo estilo de JLo

Sabemos que Camila Diez Canseco, hija del empresario Mauricio Diez Canseco, tiene una agenda bastante ocupada pues ha tomado las riendas del negocio familiar de momento ante la ausencia de su padre. No obstante, la joven también se da tiempo para mantener activa sus redes sociales y mostrar su gusto por la moda.

En Instagram Camila comparte con sus más de 50 000 seguidores variados outfits que revelan distintos ‘styles’ que van desde lo más ‘comfy’ hasta lo más ‘glam’. Dentro de este mar de instantáneas encontramos una que nos llamó particularmente la atención pues llevaba un look total white que nos recordó a un ceñido vestido que lució Jennifer López hace algunos años.

Camila Diez Canseco y su glamoroso look inspirado en JLo

La joven de 22 años no teme apostar por looks osados en bikini o mucho más casuales en los que devela sus estilismos con faldas plisadas o enterizos bicolores a rayas para enseñar sus mejores postales de vacaciones.

Pero, también apuesta por looks monocromáticos en blanco o negro que resultan ideal para cualquier fiesta o evento de gala. Como en esta imagen en la que eligió un vestido largo sin mangas de cuello alto de corte ceñido. El cual acompañó con unos accesorios dorados, dos aros XL para resaltar su rostro y una pulsera de alto relieve.

Un outfit que guarda gran similitud con uno que llevó Jennifer Lopez en el 2018 pocos días después de la edición 90 de los Premios Oscar. La cantante de orígenes puertorriqueños, quien es un gran referente de moda y siempre se apunta con las últimas tendencias, lució un vestido blanco del mismo corte con la única diferencia que tenía una abertura en las piernas para darle un toque más sexy, rasgo característico en la también actriz.

¿Cómo lucen Camila Diez Canseco y Jennifer Lopez?

Por lo demás el look es casi idéntico: pendientes del mismo modelo y peinado al mismo estilo. Como sabemos JLo siempre ha sido fanática de los ponnytails y en aquella ocasión no dudó en emplearlo para resaltar su style. El mismo que fue replicado por la joven hija de Mauricio Diez Canseco.

En cuanto al maquillaje la tendencia se mantiene y ambas coinciden en centrar la atención en su mirada: abundante cantidad de rímel y un delineado profundo para destacar el color de sus ojos. Para finalizar un poco labial nude y una base ligera y mate, que en el caso de JLo le dan un efecto de piel bronceada.

No cabe duda que Camila Diez Canseco acertó totalmente con este look en el que se inspiró en una de las it girls que siempre nos da clases de cómo mantenerse a la moda y regia con el pasar del tiempo.