JW Anderson regala el patrón del cardigan multicolor de Harry Styles [FOTOS]

Harry Styles tiene un estilo de moda que muchas personas admiran alrededor del mundo, motivo por el cual la mayoría de los outfits y looks del cantante desatan euforia entre sus fans y marcan la siguiente tendencia del momento.

Este fue el caso del cardigan multicolor de la firma JW Anderson que Styles usó semanas atrás en una presentación en vivo. La prenda causó revuelo entre sus seguidoras que inspiró un challenge en TikTok que alentaba a las personas a confeccionar su propio cardigan al estilo de Harry.

Ha sido tanto el impacto de este reto (ahora viral) en TikTok, que incluso la mismísima firma de moda británica se ha enterado de la repercusión que una de sus prendas ha tenido en tantas personas. Conmovido y halagado por este challenge, JW Anderson ha decidido sorprender a los amantes de este cardigan con un regalo que pocos diseñadores se atreven a hacer: revelar el patrón.

“Un regalo de Jonathan a todos nuestros fanáticos del suéter de punto TikTok: “Estoy tan impresionado e increíblemente conmovido por esta tendencia y por todos los que tejen el cardigan de punto. Realmente quería mostrar nuestro agradecimiento, por lo que estamos compartiendo el patrón con todos. ¡Sigan así!” x – Jonathan”, escribió la marca en Twitter junto a una imagen en la que Harry Styles aparece usando el cardigan.

