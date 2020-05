Harry Styles nos introduce el color de esmalte de moda en Watermelon Sugar

Harry Styles lanzó el video para la canción ‘Watermelon Sugar’ y este excedió las expectativas de sus fans, por decir lo mínimo. Pero este clip no sólo fue un deleite musical, sino uno de moda gracias a los lookazos que el cantante uso para recorrer la playa de Los Ángeles, California.

Si bien ya hicimos un manifiesto de la estética setentera del video en general, y de los outfits con tendencia vintage y groovy que Harry llevó, ahora nos toca hablar de su look de belleza, específicamente de un aspecto que se ha vuelto un sello de su look: las uñas.

Desde hace un tiempo, Styles ha hecho del esmalte y una manicure con color (en general) un plus dentro de su outfit, que ahora es parte de su esencia. Y es que el cantante británico ha adoptado un estilo ‘fluido’ en sus looks que desafía los roles de género y sus uñas rosadas son solo un ejemplo de ello.

Desde su salida de One Direction, Harry Styles ha incorporado un look de moda y de belleza más extravagante que llama mucho la atención, pero que a pesar de la controversia no deja de marcar tendencia, como esta manicura rosa chicle, que sabemos será uno de los estilos más populares en diseño de uñas más adelante en el año.