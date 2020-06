Cambios de look diferentes y fabulosos para mujeres de 50 años para arriba

Si piensas que los cambios de look poco convencionales son solo para ‘gente joven’ venimos a decirte lo contrario. Y es que no hay una edad límite para probar cosas diferentes, experimentar con nuevos estilos pero sobre todo, para sentirte confiada y bonita. Por ello, si estás buscando un cambio original, a continuación te damos unas opciones para que te animes a dar el siguiente paso y cambies de look de una vez por todas.

Estilo corto

Puedes probar cortes más pequeños para un look fresco, moderno y estiloso que resalte tus rasgos y te haga lucir más radiante. Dentro de los estilos más populares están el pixie, el long pixie, bob o una variación que aproveche a textura de tu cabello.

Tintes de fantasía

¿Quién dijo que los tintes de fantasía como el lavanda o el rose gold solo son ‘apropiados’ para los jóvenes? Campañas como ‘Un pelo Pantene lo dice todo’ te motivan a llevar tu cabello de la forma que más te guste con orgullo y seguridad, así que si quieres experimentar pintando tus puntas de un color más atrevido, hazlo sin miedo y verás que el resultado te hará agradecer que probaste algo diferente.

Canas al natural

La cuarentena ha hecho que más mujeres adopten con cariño y orgullo un look más natural en donde sus canas son visibles. Estas pueden estar en las patillas o a lo largo del cabello, o en otros casos, en toda la melena en un estilo completamente gris/platinado o ‘sal y pimienta’, como le dicen en el mundo beauty. Lejos de ‘envejecerte’ este look te puede dar una apariencia más moderna y sobre todo, llena de actitud.

Así que ya lo sabes wapa, si estás buscando un cambio de look diferente que te de una apariencia fresca y moderna, no dudes en considerar cualquiera de estas opciones. Y recuerda, lo importante es que tú te sientas segura y confiada de lo que llevas, sobre todo si es diferente, pues es lo que te hace única.

Un pelo Pantene lo dice todo

Aquí te dejamos el video de la campaña de Pantene para que conozcas más sobre su nueva propuesta y te sientas segura de ti misma con el look que decidas llevar.