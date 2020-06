Selfie dismorfia, la posible secuela del confinamiento según el Dr. Nassif

El confinamiento ha impactado cada aspecto de nuestras vidas, pero ¿alguna vez que te preguntaste en qué medida la sobre exposición de redes sociales, filtros y mirarnos todo el día en el espejo tendrían en nuestras decisiones cosméticas una vez que la cuarentena acabe?

Wapa.pe habló con el Dr. Paul Nassif, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de los Estados Unidos y protagonista del programa Botched, para conocer más sobre las secuelas del confinamiento en nuestros looks y saber si a raíz de este fenómeno, las operaciones tendrán mayor demanda.

¿Cuál es el impacto de las redes sociales en las personas, especialmente durante la cuarentena?

Dr. Nassif: El aspecto negativo de las redes sociales es que cuando usas muchos filtros, puedes lucir irreconocible y cuando eso pasa (en especial con los jóvenes) sobre todo ahora durante un período de 3 a 4 meses por la cuarentena, te acostumbras a ese look distorsionado y eso puede ser poco saludable. Sin embargo, desde el punto de vista positivo, si estás en casa y te miras la tez todo el tiempo, puedes cuidar mejor tu piel y hacer las cosas en casa porque no tienes otros tratamientos [como botox o fillers].

Por lo tanto, puede tomar dos direcciones, positiva de una manera que cuidarán mejor su piel y se sentirán mejor consigo mismos o negativa donde usarán demasiados filtros y se vuelvan irreconocibles y cuando lo hagan en el consultorio del médico van a querer procedimientos que se vean demasiado falsos y esto se llama ‘selfie dismorfia'.

¿Existe una celebridad o grupo de celebridades que marcan las tendencias de cirugía plástica?

Dr. Nassif: Hace años sucedía todo el tiempo, pero ahora no he tenido un paciente que mencione una celebridad. He tenido gente que viene trayendo fotos de narices bonitas, pero creo que ahora todos son sus pequeños embajadores de las redes sociales, todos se están convirtiendo en su propia celebridad, en una mejor versión de sí mismos. Eso puede ser bueno o malo siempre y cuando sea saludable.

¿Crees que las redes sociales están marcando una tendencia para la cirugía plástica ya que las personas ya no quieren verse como celebridades y quieren verse bien ellas mismas?

Dr. Nassif: Las personas quieren verse como una mejor versión de sí mismas, y eso es algo positivo, y si lo están haciendo a través de las redes sociales, está bien siempre y cuando no exageremos. Sin embargo, también tienes a estas personas con ‘selfie dismorfia’ que quieren ir más allá con las operaciones y hacerse de todo. Ahí deja de ser saludable.