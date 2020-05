Influencer se operó 20 veces para tener los labios más grandes del mundo [FOTOS]

Kylie Jenner puso de moda tener los labios grandes, pero desde que la menor del clan KarJenner viralizó este tipo de cirugía cosmética, ha habido personas que han lo han llevado al extremo y ahora lucen pucheros fuera de este planeta.

Ese es el caso de Andrea Ivanova, una influencer búlgara que busca tener los labios más grandes y ‘sexys’ del planeta, y para cumplir esta meta, ya ha se operado 20 veces.

"Mi médico me ha dicho que me va a poner más inyecciones, pero me dijo que tengo que esperar al menos dos meses", reveló Ivanova al sitio TMZ. "Creo que mis labios se ven adorables, los amo. No estoy segura si son los más grandes del mundo, pero sí son algunos de los más grandes. Yo creo".

Sin duda, los labios de Andrea Ivanova son uno de los más grandes que hemos visto hasta el momento, resultado que ella aclama adorar y estar contenta pues así los exhibe con orgullo en videos y fotos que publica en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en los peligros que tener esta talla representaría para su salud ya que en cualquier momento el tejido de sus labios podría romperse y dejarla con graves heridas. Por eso wapa, hay que saber cuándo ponerle un ‘stop’ a las cirugías.