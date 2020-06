Mascarillas: ¿el nuevo complemento de moda que al principio fue tildado de frivolidad?

Puede parecer frivolidad o no, pero lo cierto es que las mascarillas faciales se están convirtiendo en un complemento de moda tanto para adultos como para niños... El intentar protegerse y proteger a los demás es algo vital. Pero a partir de aquí vamos a ver distintos modelos, que no son para uso sanitario y profesional, que van a ir de las creaciones más diversas y materiales diferentes, como de complemento de bisutería y joyería para hacer más atractivo nuestra salida a la calle con mascarilla.

Y si no que se lo digan a Aldo Comas, pareja de la actriz Macarena Gómez que ha diseñado unas cadenas para este 'nuevo complemento' facial. Mask and Charms, by Aldo Comas para la firma de joyas Yomime.

La nueva normalidad está a la vuelta de la esquina y son muchas las cosas a las que necesitaremos acostumbrar y adaptarnos: "Conseguir incorporar las mascarillas como un accesorio más de moda es clave para empezar a aceptar la nueva normalidad a la que nos enfrentamos", explica el diseñador de moda Juan Carlos Pajares.

Lo cierto, es que no todo va a valer y que hay que ser excesivamente escrupuloso a la hora de elegirlas o ponerse una farmaceútica en el interior de la que luzcas en el exterior, además, de desinfectarla bajo las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.

En este tipo de mascarillas, como las del Pajares, viene la descripción del producto, y dentro del paquete en sus instrucciones, indican que no son válidas para uso médico ni profesional. Se trata de que son mascarillas que cumplen una función para el día a día y que se pueden mantener siguiendo su buen uso. "Sugerimos, que, si no se tienen filtros profesionales, se pueden realizar filtros caseros, además de poder ponértelo encima de tu mascarilla reglamentaria", explican desde la firma.

En su caso, además ha lanzado sus primeros seis modelos de una colección cápsula de mascarillas básicas con los tejidos y motivos de su colección VERANO 2020. De la venta de cada una de ellas, está donando dos euros a una de las plataformas de crowdfunding oficial para recursos sanitarios: #yoayudodesdecasa. Esta iniciativa llegaba a la vez que el diseñador cierra una donación de mascarillas a diferentes centros de Guadalajara, su región natal, y Madrid.

Además, puso a la venta mascarillas solidarias, con una elaboración más trabajada y un diseño más estético, que se agotaron en menos de 24 horas, y de las cuales todos los beneficios han ido destinados a la recaudación de recursos sanitarios.

Esta nueva colección unisex está además disponible para público adulto e infantil y se ampliará semanalmente con modelos nuevos y diferentes. Todas cuentan con un bolsillo interior para filtro intercambiable y, alguna de ellas, con un relleno de tejido de algodón que aumenta su efectividad. Por lo que al momento de comprar las mascarillas habrá que tener en cuenta todo tipo de consideraciones sanitarias que van más allá de que sea vea bonito.

