¿Cómo saber que prendas son para regalar o botar? Toma en cuenta estos tips

Contesta esta pregunta, ¿tienes de rehén alguna prenda en tu clóset? Si la respuesta es afirmativa, te entendemos. Muchas veces es difícil desprenderte de algunas ropas, pero es tiempo de tirar lo que no necesitas. Hagamos un fondo de armario.

Pero, ¿cómo decidir qué cosas dejar ir?

Toma en cuenta los colores

No hace falta decir que la intensidad del color en una prenda es súper importante, ya que eso dice mucho de tu vestir. Trata de deshacerte de prendas que están percudidas o desteñidas, también aquellas que tengan manchas de desodorante, todo lo que antes era bello y ahora tiene un tono dudoso es mejor decirle adiós.

Te queda o no te queda…

Es probable que sucumbiste ante una rebaja o te lo regalaron, hay muchas excusas para tener en nuestro clóset cosas que no nos quedan bien. Deja a un lado las que no son de tu talla o simplemente no te favorecen la figura. Toma en cuenta que si te hace ver más ancha o pequeña de lo que eres no está funcionando.

Prendas nuevas.

Muchas veces compramos prendas a las que ni les quitamos la etiqueta. Las compramos para algún evento especial, porque están en descuento o como parte de una adquisición por ansiedad. Así que, acéptalo si no te lo has puesto hasta ahora, ¡no lo harás! Mejor véndela, dónala o regálasela a alguna amiga que le guste y sí lo vaya usar, deja de tener rehenes en tu clóset.

Cuida tu estilo.

Y con esto te decimos que respetes tu manera de vestir y tengas una coherencia en tu clóset. Es normal ver una pieza y decir que nos gusta, pero ¿te la pondrías? El problema es cuando compramos algo para probar algo nuevo, jurando que sí lo vamos a combinar y al final lo terminamos arrimando en el fondo del clóset.

Ropa sentimental.

Hay de prendas a prendas… Si es el vestido que perteneció a tu abuela, quizás una prenda fina o con recuerdos muy fuertes no puedo decirte que la tires sin ninguna consideración. Lo que sí es que esa prenda no puede estar colgada junto a tu ropa interior y tus zapatos. Si es especial, hay que tratarla como tal: guárdala en un lugar limpio y seco, dentro de un cubre polvo y en un área separada del resto de tu guardarropa. Ahora bien, si te estás aferrando a tu sudadera de la primaria llena de manchas que no sabes ni de dónde provienen y con más agujeros que nada, ¡No hay excusa que valga! Es hora de dejarla ir. Esa prenda ya dio todo lo que tenía que ofrecer, mejor no te apegues. Si aprendes a dejar ir el pasado, podrás hacerle lugar al futuro.