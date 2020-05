Laura Huarcayo feliz con su soltería nos enseña a estar siempre regias

Laura Huarcayo es de las famosas peruanas que no comparte mucho en redes sociales, es más en su cuenta de Instagram suele publicar más cosas de su trabajo o los diseños de su marca de vestidos de alta costura.

La verdad es que Laura empezó como modelo en el programa de Raúl Romero, Habacilar, y poco a poco fue escalando hasta tener un espacio al mediodía, horario donde solo algunas han logrado mantenerse con éxito.

La conductora de televisión tiene un estilo llamativo para la moda, a pesar de su larga estatura le encanta usar tacones altos, aunque claro también se da licencias para probar calzados más cómodos.

Sus outfits están llenos de color, demostrando que a pesar de los cambios que puede tener la vida se llena de actitud para sobrellevar los cambios.

Laura Huarcayo inspira con sus outfits

Como dijimos sus outfits son llenos de color, casi no la vemos en pantalones frente a la pantalla. No pierde su coquetería al combinar sus atuendos, alguna vez la vimos como toda una femme fatal toda encuerada.

Entre los vestidos que la hemos visto usar están los largos, corte midi y mini, pero donde parece toda una princesa de cuento de hadas es cuando usa los de alta costura. Si bien ahora no podemos usar este tipo de atuendo nos ayuda a inspirarnos para no dejar que las pijamas sean nuestro único look del día y animarnos a arreglarnos un poco más, así estemos en casa.

Laura Huarcayo denunciada por su esposo

Con gran sorpresa, Magaly Medina mostró una ocurrencia policial donde Laura Huarcayo era acusada de abandono de hogar. Cabe indicar que la rubia siempre cuidó su vida privada, incluso, su matrimonio era conocido como uno de los más sólidos de la farándula.

Laura Huarcayo está casada con Dimitri Karagounis, y fue justamente él quien levantó la denuncia de abandono de hogar. Sigue leyendo...