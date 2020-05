Bárbara Mori se muestra feliz sin maquillaje y con líneas de expresión

Bárbara Mori es de esas famosas que ante todo, prefieren un look natural e incluso libre de maquillaje para su día a día y ahora durante la cuarentena, se ha tomado el tiempo de acompañar esta decisión con una lección muy poderosa sobre el amor.

“Aprende a amarte. Es de las cosas más hermosas que he aprendido en esta vida. #LoveHeals”, escribió la popular ‘Rubí’ junto a la selfie que subió a Instagram donde se le ve libre de maquillaje y acompañada de algunas arrugas y líneas de expresión.

Un tema recurrente que la actriz siempre aborda en sus redes sociales es el amor y todo lo que este comprende. Dentro de este amplio espectro, se encuentra el amor propio, un concepto cada vez más popular en el mundo de la belleza que tiene como objetivo que nos cuidemos, respetemos y queramos con imperfecciones y todo.

Esta podría ser una de las razones por las que Barbara Mori siempre publica selfies sin muchos arreglos o maquillaje: puede no ser parte de su look o acepta sus arrugas, líneas de expresión y demás con cariño y seguridad. Ojo wapa, esto no significa que no te ames a ti misma solo porque uses makeup u otros cosméticos, sino que con o sin glam, te amas a ti y a tus ‘imperfecciones’.