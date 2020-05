Meryl Streep siempre supo cuál era la prenda que no debía faltar en el clóset

Meryl Streep acaba de darnos una cátedra de estilo con una prenda que seguro dudabas de tener en tu armario, pero que, desde varios años atrás, es parte de su look y en pleno 2020 podemos seguir sacándole provecho y deslumbrar.

Y es que no podemos negar que la actriz, desde siempre se ha mostrado como ella quería, con sus looks, diseños e incluso tendencias, todo adaptado a su propia personalidad para no perder el glamour. Es así que descubrimos una prenda que nos ha encantado.

Meryl Streep y el blazer ideal para nuestro clóset

Allá por los 80's, Meryl Streep ya hacía notar su encanto y su diferencia en sus looks, por ello es que ahora rescatamos esa prenda que, muchas veces, se ha convertido en la protagonista de looks en pleno 2020.

Se trata de un blazer de estilo oversize y con hombrear XXL, ideal para imponerse frente a diversos estilos. Es probable que hayan esperado su llegada con un glamuroso y brillante vestido, pero ella fiel a su estilo decidió apostar por esta prenda.

Lo que no podemos negar es que esta tendencia acompaña mucho a Meryl, es más, incluso en sus recientes looks ella suele aparecer con blazer, ideales para cualquier ocasión, incluyendo alfombras rojas como ella misma lo hace.

En definitiva, Meryl Streep nos ha enseñado que, antes que cualquier tendencia o cualquier crítica, deberá prevalecer lo que nos gusta y la ropa con la que realmente nos sintamos cómodas.