María Pedraza adapta su cabello a la cuarentena y debuta nuevo look de belleza

A María Pedraza le encanta experimentar con diferentes looks de belleza y un punto al que siempre recurre es su cabello.

En el pasado, la actriz de Élite ha aprovechado cualquier oportunidad que se le ha presentado, como alfombras rojas, eventos de moda o una visita al estilista para cambiar su color, probar nuevos peinados o acabados.

Sin embargo, la pandemia ha hecho que, como al resto de las personas, María Pedraza no pueda asistir al salón de belleza para retocar su tinte castaño, razón por la cual la española no ha pensado en una mejor solución que dejar que sus raíces crezcan libres y empujen el color artificial, creando un look difuminado con los dos tonos, una medida que otras celebridades están tomando.

Para acompañar su nuevo color, María Pedraza también optó por un corte de cabello que está en plena tendencia: el bob. Y en cuanto su flequillo, podemos notar que tiene un largo inspirado en la moda de los años 60’s al contar con movimiento y textura (gracias a sus ondas naturales). Así, la actriz ha aprovechado la cuarentena para volver a su antiguo look.