Errores de la moda que ¡Todas! cometimos alguna vez en al adolescencia

Juventud divino tesoro, pero no necesariamente en la moda. En la adolescencia, las faldas cortas y escote eran la sensación del momento. Pero cuando ves tus fotos de esa época es probable que te preguntes, ¿en qué estaba pensando? Es más te arrepientes de uno que otro look con el que llegaste a una fiesta o evento. Felizmente, esa etapa quedó atrás. Solo acuérdate de las locuras que hacías en ese entonces para estar a la moda y ahora te ríes, pues te aseguro que no has sido la única.

Hacer de unos jeans el short más chiquito y feo

Durante esta época no teníamos dinero, así que nuestra manera de estar a la moda y ser rebelde a la vez era cortando nuestro pantalones, lo más pequeño que podamos. En realidad muy pocas chicas cortaron un pantalón viejo y lograron que se viera como un short decente. Si bien a algunas les quedó larguísimo, a otras les quedó como un short brasileño improvisado.

Ponerle adornos a tu ropa

O tratar de convertirte en una experta en hazlo tú misma. Como dijimos en ese tiempo el presupuesto no era más grande, así que intentábamos estar a la moda decorando nuestras prendas. Esta “moda” no era la más cool o bonita. En tu repertorio podías tener blusas negras, pero cada una tenía algo especial, según tú.

Maquillarte como Dios te daba a entender

En esa época el maquillaje era un juguete, porque realmente no sabías cómo utilizarlo. Con el tiempo fuiste mejorando, pero en aquella época probablemente tus sombras eran un completo desastre.

Comprar una talla más chiquita porque se veía más sexy

Cuando éramos adolescentes nos agrada todo lo que nos quedaba pegadito. Por lo menos, unas cuantas veces hemos peleado con nuestra madre por la talla de alguna prenda.

Usar joyería oxidada

La joyería que tu mamá dejó hace mucho tiempo atrás, era tu preciado tesoro de la adolescencia. De hecho, muchas veces llegaste a usar accesorios que a ti no te quedaban del todo bien. Además era súper común usar todo en un solo outfit. Llevabas aretes, collares y hasta una pashmina… Tu decoración se parecía al de un árbol de Navidad.

La adolescencia fue una bella época pero sin duda es algo que no se debería repetir.