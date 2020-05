Paulina de la Mora y sus mejores looks a lo largo de 'La Casa de las Flores'

Tras el exitoso estreno de la tercera temporada de La Casa de las Flores, un detalle que no podemos dejar pasar es, sin duda alguna, el gran estilo de Paulina de la Mora a lo largo de las tres temporadas.

Y es que desde que la vimos aparecer se encargó de llevar el protagonismo, no solo por su personalidad, debemos decir que sus looks son imponentes y que muchas de nosotras vamos a querer imitar.

Pantalones, trajes, zapatos bajos, realmente sabe combinar todo lo que quiere lucir, demostrando que, no son necesarios los escotes ni las extravagancias para lucir radiante y hermosa. Por ello es que aquí repasaremos los mejores looks de Paulina de la Mora en La Casa de las Flores. Seguro querrás copiarlo.

1. Inolvidable conjunto rosa

Blusa de mangas holgadas, pantalón palazzo, un conjunto en completo color rosa que, desde el inicio, nos mostraba que Paulina de la Mora, nos sorprendería con sus looks a lo largo de la serie. Y es que este tipo de look es ideal para eventos importantes o para un día de oficina.

2. Blazers, inseparables blazers

No podemos negar que los blazers se convirtieron en esa prenda infaltable de Paulina de la Moda, pues en la mayoría de sus looks no dejaba de usarlos. Puede que creas que es uno de esos básicos y antiguos trajes que se usaban en sastre y en básicos negro o gris, pero Paulina supo darle la vuelta con sus colores y combinaciones en sus looks super chics.

3. Mangas de globos

Ella tampoco pudo resistirse a las tendencias y una de las que ha llegado con fuerza son las mangas de globo, por ello es que ella también lo llevó y que mejor que con este look. Un básico black and White a su manera con un chaleco azul marino y las mangas de globo. Una clase de estilismo.

4. Una novia moderna y con estilo

Como era de esperarse, Paulina no levaría un vestido a su boda y, fiel a su estilo, apostó por un traje sastre blanco con una camisa blanca y, lo que no podía faltar, unos zapatos bajos, estilo mules.