Paula Echevarría nos muestra dos looks con poleras que podemos usar en casa

Paula Echevarría no ha frenado su ritmo de estilismos con el confinamiento. La actriz ha seguido compartiendo en su perfil de Instagram sus looks diarios, unos outfit más cambiados en los que la comodidad para estar todo el día en casa prima.

Así, ella misma nos explicaba hace unos días que al principio se le hacía duro eso de vestirse para quedarse en casa, pero que, poco a poco, ha ido cogiéndole el gusto a arreglarse tan solo para estar en su sala.

"¿Saben qué? Cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa. Al principio se me dificultaba, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá... pero después de 44 días les diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme. Solo me falta el tema de los zapatos... ¡Como siga la cuarentena pronto me verán en tacones!", explicaba hace unos días.

Pues bien, ahora Paula nos ha mostrado un nuevo look donde estrena una nueva prenda de Pull and Bear. Por 19,99€ puedes hacerte con esta prenda versátil que puedes utilizar tanto para tus noches de otoño invierno. Una polera que es fácil de combinar en tus outfits.

¿Cómo combina una polera la actriz Paula Echevarría?

El primero look que creó estuvo compuesto por una falda blanca corta con plisados, la polera rosa y unos chunky shoes. La verdad es un atuendo muy fresco y juvenil.

El segundo es uno atuendo muy común entre las madres cool, un short jean, la poleras y unas sandalias negras, ideales para dejar ver la pedicure.

Europ Press