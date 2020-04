Errores muy comunes que cometemos al comprar jeans ¡Evítalos!

Comprar ropa es un momento de relajo para la mayoría de mujeres, bueno cuando podíamos hacerlo. Cada vez que tenemos la oportunidad de engreírnos un poco acudimos a las tiendas y renovamos el clóset. Entre las prendas que más utilizamos está sin dudad los jeans. No obstante, al comprarlos no siempre tomamos las mejores decisiones. Para que esto te deje pasar una vez que podamos volver al ruedo, toma en cuenta estos tips de moda.

1. Comprar al ojo

Es común que mientras caminamos por las tiendas, de repente ves un jean que te llama la atención. Decides ir por él, pero te da flojera pasar por el probador y te lo llevas así. ¡Craso error! Esto puede ser lo peor que puedes hacer.

2. Las ofertas pueden engañar

Otro de los errores típicos es comprar pantalones cuando ofertas. Su vas a llevar algo que esté en descuento, asegúrate de que este te estilice y quede bien. Recuerda que en las rebajas no hay retorno y si la ropa no es de tu talla no podrás devolverla e hiciste un gasto innecesario.

3. Comprar por catálogo

Ahora que andamos en cuarentena, las ventas online van a aumentar, así que debes leer bien las medidas porque rara vez son correctas. Si decides comprar ropa por catálogo, es mejor que hagas todas las preguntas: si hay cambios en caso no te quede como desees. Si no las hay, es mejor conocer bien tus medidas exactas para que tu compra sea un éxito.

4. No todo lo de moda está IN

Las tendencias a veces no son muy de nuestro estilo, pues suelen pasajeras. Trata no comprar jeans de moda porque es probable que solo los uses una vez y luego se quedarán empolvándose en tu guardarropa.

5. Optar por los cortos

Siempre es bueno tener una variedad de pantalones para que armar distintos looks. Considera tener un pantalón corto y los demás largos así podrás combinarlos con tus demás piezas.

6. Siempre revisa la calidad

Con esto del fast fashion a veces comprar puede ser lo peor. Cada vez que escojas una prenda, revisa toda la información sobre el material que lo compone. De lo contrario, estarás escogiendo algo que no te durará mucho.

7. Dejarte influenciar

Recuerda, nadie te conoce como tú misma, así que vas de compras acompañada está bien escuchar las sugerencias, pero si sientes que el comentario no va con lo que sientes no lo tomes. Es mejor visitar las tiendas con alguien que tenga parecido el estilo al tuyo, así te podrá aconsejar como si fuera para ella.

Ya no cometas más estos errores y sácale el máximo provecho a tus compras.