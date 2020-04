Gwyneth Paltrow subasta vestido de los Óscar para recaudar fondos por coronavirus

Son varias las celebridades que se suman al The All In Challenge que se encarga de recaudar fondos para luchar contra el coronavirus y ayudar a quienes han sido contagiados por la pandemia, así que esta vez Gwyneth Paltrow se encargó de unirse.

La actriz no tuvo mejor idea que donar su vestido de la ceremonia de los Oscar del año 2000 con el que recibió el premio a Mejor Actruz y que seguro más de una querrá lucirlo.

¿Cuál es el vestido de Gwyneth?

Se trata de un vestido lencero de color plateado de la marca Calvin Klein, el mismo que, en esa fecha, combinó con un brazalete, sandalias y bolso del mismo tono plateado, pero le regaló color con un colgante rojo.

Definitivamente, una particular manera de demostrar que ella también se encuentra en la lucha contra el coronavirus desde su tribuna.

¿Qué dijo Gwyneth Paltrow en Instagram?

En su red social, la actriz publicó un video en el que anuncia la subasta de su prenda. En él describe el vestido como uno de mucho estilo de finales de los 90 y que, sobre todo, está cargado de un gran valor sentimental.

Pero eso no es todo, pues quien logre adquirirlo tendrá la oportunidad de recogerlo personalmente de la casa de la actriz, además podrá tener un momento personal con ella donde podrán tomar un té o un vino.